Triunfa Monse en rap la chica monclovense destaca en este género musical

Monse Mendoza es una de las pocas mujeres que está incursionando en el género del rap a nivel regional, sus canciones “La puerta está cerrada” y “Ella necesita” llegaron al gusto de las personas a través de diversas plataformas.

Arely Monserrath Mendoza López es una joven que se dedica a la música, aunque desde pequeño cantaba, su amor por el rap inició a sus 10 años cuando conoció las creaciones de Vico C y otros raperos, pero fue a finales del 2019 que comenzó a hacer su música aunque no tenía conocimientos de donde sacar o crear los beats.

Grabó su primera canción en la casa de un conocido, solo bastó una computadora de escritorio y un micrófono sencillo, la letra la pegaron a un beat de Youtube al no conocer a alguien que los hiciera.

En el 2020 creo su propio estilo, siendo de las pocas mujeres que se dedican a ello en la región centro, logrando ser viral en la red de Tik Tok mediante un dúo, siguió creando canciones hasta llegar a los más de 150 mil seguidores.

“Me empezaron a contactar amigos que también son artistas para que cantara con ellos y colaborara, aunque no he tenido evento fuera de Monclova, si gustó mucho a las personas la canción "La puerta está cerrada", rebasando las cien mil reproducciones en Spotify y otras plataformas”.

Otra de las canciones para la que hizo la letra fue "Ya te lloré" con ayuda de su productor, la cual quedó lista en pocas horas y también gustó mucho en Youtube, en dúos de Tik Tok gustaron otras canciones como “Ella necesita” de El Chapo con 1.3 millones de vistas.

“Esta última canción no la pude subir en todas las plataforma por los derechos de autor, solo está en Youtube para que las personas la escuchen pero yo no estoy lucrando ni obteniendo ganancias”.

A sus 20 años de edad señaló que está abierta a cualquier tipo de género, sobre todo al R&B ya que es muy versátil, creativa y buena cantando, además de hacer rap quiere que las personas la conozcan por el nivel bocal que maneja.

Dentro de sus proyectos está trabajar con artistas de Monterrey y la Ciudad de México para que a finales de este 2023 pueda tener más música nueva que ofrecer y letras con las que las personas se puedan identificar.

“A las jóvenes que también quieren incursionar en el rap les diría que confíen mucho en ellas mismas, en sus sueños porque para una mujer artista es más difícil que la tomen en serio y más allá de ver solo el físico, que escuchen su voz”

Se puede encontrar a la artista en las siguientes redes sociales, en Instagram como monse.rap18, en Tiktok monserap18, y en Spotify como Youtube se encuentra como MonseMendoza.