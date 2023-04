Truena Iglesia contra AHMSA

Altos Hornos de México abandonó a sus trabajadores y prefiere ver como se sacrifican, en lugar de realizar los empresarios y los inversionistas un sacrificio personal para resolver la situación que existe en la empresa.

Durante la homilía de este domingo, el párroco de Santiago Apóstol Eduardo Neri Frías fue enfático al hablar de la situación de AHMSA, al externar que es lamentable que la empresa que se jactó toda su vida de ser guadalupana, no vea por el bien del prójimo, que no vea por los trabajadores.

Señaló que es de todos conocidos la situación que se vive en AHMSA y que es necesario que se tomen acciones para apoyar la economía de los trabajadores, sus familias y la región, esto luego de la serie de manifestaciones que se dieron en la última semana.

Este señalamiento se dio en relación a homilía de este domingo, donde se comentó que en el mundo no existe la comunión, ni fraternidad, sino que se ve por el interés de unos cuantos, la avaricia de los poderosos, la indiferencia e indolencia, de los que pudiendo hacer algo por los demás no lo hacen y sólo siguen acrecentando sus ganancias, posiciones y poder, por encima del bien de las personas.

“Necesitamos ser cristianos comprometidos, con la conciencia de seguir confiando en Dios, que no nos abandona, a seguir buscando un clima de serenidad y de confianza, pero también debemos de pedir que toque el corazón de las autoridades, empresarios inversionistas, todos aquellos de los que depende que se resuelva esta situación”.

Consideró que los empresarios no tienen en su corazón de verdad, fe, no tienen un corazón sincero de amar y servir, porque eso significaría que ellos hicieran cierto sacrificio, que no están dispuesto hacer, y prefieren ver como se sacrifican los demás, los trabajadores y sus familias.

Mencionó que esto no habla bien de una empresa que se jactó toda la vida, de ser empresa consagrada a la Virgen de Guadalupe, que realiza misas, eventos todos los años, pero que la Virgen Morena no puede estar contenta con esta actitud de las autoridades y los empresarios, porque no están de acuerdo con ninguna acción que vayan en contra de alguien.