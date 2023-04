Truncan los sueños de César Emmanuel

FRONTERA., COAHUILA.-César Emmanuel era un joven con muchos sueños, desde muy temprana edad aprendió mecánica para ayudar a uno de sus tíos el cual falleció el año pasado y él prometió que trabajaría para mantener a su primo el más pequeño, sin embargo un grupo de vándalos coartaron sus sueños y sobre todo sus ganas de salir adelante, pues de manera cruel lo mataron luego de un supuesto desencuentro que se suscitó en una cantina del municipio de Frontera.

César Emmanuel Alcalá González es el joven que perdiera la vida luego de ser golpeado cruelmente por varios sujetos en la zona centro del municipio, por lo que sus familiares piden justicia y que los agresores sean detenidos y castigados por haberle privado de la existencia al joven de tan solo 18 años.

Elena González González, tía de César Emmanuel mencionó que era un joven muy trabajador y apegado a su familia, siendo su madre quien lo sacó adelante junto con sus tres hermanos menores, por quienes trabajaba intensamente en una barbería de su propiedad.

"César siempre fue un joven preocupado por el bienestar de su familia, nunca se metió con nadie ni buscaba problemas, por ello nos llena de dolor lo sucedido, pues ahora resulta que nadie puede salir a tomar una cerveza o divertirse sin estar en riesgo de morir, pues personas sin escrúpulos lo siguieron y lo mataron a golpes".

Fue a aproximadamente a as 4:30 de la madrugada que los familiares de César recibieron la fatal noticia, lo cual los llenó de dolor y coraje, pues con tan solo 18 años fue privado de su vida supuestamente por un descontento con otras personas que se encontraban en un bar de la localidad, dijo la tía del joven

Mencionó que a César le gustaba mucho cantar, bailar, convivir con su familia, trabajó desde muy chico porque siempre buscó salir adelante, ahora sus sueños se quedaron en el aire debido a su repentina muerte, lo cual deja llenos de dolor a familiares y amigos, quienes exigen que se haga justicia.

SU FAMILIA Y AMIGOS SE DESPIDEN DE ÉL VÍA REDES SOCIALES.

No te metías con nadie, te voy a querer toda mi vida, gracias por todo lo bonito que me brindaste mi gordito, nos vas a hacer mucha falta y te vamos a recordar toda la vida, posteo en sus redes sociales quien al parecer fuera pareja de César de nombre Xime Andrade.

Llenos de impotencia y dolor, familiares y amigos de César Emmanuel Alcalá González quien perdiera la vida luego de ser golpeado brutalmente a las afueras de un bar del municipio de Frontera se despidieron de él asegurando que tenían muchos planes que seguir, los cuales simplemente ya no podrán ser.

"No es posible que te vayas de esa manera, eras muy joven y tenías mucho por vivir, nosotros te vamos a extrañar siempre y esperamos que las autoridades castiguen a los responsables"

Amigos de Emmanuel coincidieron en que era un joven que siempre procuró el bienestar de su familia, que no tenía problemas con nadie y que era trabajador y honesto, por lo que lamentan mucho su partida.

Aún sigo sin creer lo de tu partida, no sabemos qué va a ser de nosotros sin tu presencia y tú cariño, fuiste un gran amigo y te vamos a recordar siempre, ojalá tu muerte no quede impune, porque no es justo que tu muerte quede sin castigo.