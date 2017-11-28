Turnarán a la PGR quejas por fraude

Las denuncias que interpusieron los ciudadanos ante la Fiscalía General del Estado por fraude y robo de identidad serán turnadas a la PGR una vez que concluya la revisión de cada una, informó el delegado de la Región Centro Rodrigo Chairez Zamora.

Indicó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), solicitaron a los afectados acudir al Ministerio Público para denunciar los hechos e iniciar la investigación.

“Muchas personas comentaron que su intención no era darle seguimiento por este medio pero las denuncias eran necesarias para justificarse ante el SAT y nosotros otorgamos las facilidades para que las presentaran”, expuso el delegado de la Fiscalía.

Chairez mencionó que se habrá de analizar el tema de competencia porque la falsificación de firma es un delito de contribuciones federales, no obstante, se dio la instrucción de atender a todas las personas por tratarse de un tema social.

“Cuando concluyamos con el análisis de cada una de las denuncias las vamos a turnar a la PGR, necesitamos saber si la afectación fue para las personas directamente o para autoridad tributaria, por el momento estamos en ese proceso”, añadió.