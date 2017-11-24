Ubica la Pronnif a niña de la cerveza

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, logró dar con el paradero de los padres de la niña que fue incitada a tomar cerveza. La madre vive en Frontera y hoy comparecerá ante las autoridades.

Lo anterior lo informó la propia subprocuradora de la dependencia, Leticia Sánchez quien precisó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos que son evidentes, y que motivaron una investigación para dar con el paradero de los padres.

En el video que se hizo viral en redes sociales, la menor aparece tomando un bote de cerveza y al momento que lo ingiere su madre le dice “Tómele mija...póngase peda”.

Por ello, la dependencia encargada de proteger los derechos de los niños, las niñas y la familia, está tomando el caso para analizar el futuro de la pequeña.