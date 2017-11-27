Ubican escuelas más conflictivas

Cuatro escuelas de nivel Secundaria están catalogadas por el Sistema de Seguridad Pública Municipal como las más conflictivas, cuyo entorno de los estudiantes está plagado de actividades como el cutting, sexting y bullying, detalló el responsable de Fortaseg, Carlos Herrera Pinales.

Explicó que en relación a prevención del delito en el Fortaseg se tocó el tema de violencia escolar en cuatro secundarias; escuela secundaria Luis Martínez Garibay turno matutino y vespertino, escuela secundaria Cuatro Justo Sierra Méndez y la secundaria Carlos Espinosa en el fraccionamiento Azteca.

“A través del mapa delictivo que tenemos, checamos los índices delictivos en distintas zonas y estas secundarias son las que tienen conflictos al interior de la escuela entre los alumnos y por supuesto en el entorno de la escuela de acuerdo a los especialistas que tuvieron a bien impartir este tipo de dinámicas y cursos”.

“Especialistas que se han autorizado por la Secretaría de Gobernación dentro del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizan actividades grupales y se va a permeando poco a poco en la mente de los jóvenes y nos vamos dando cuenta de las inquietudes y la problemática que hay propiamente en las escuelas, porque los diagnósticos es lo que te arrojan a través de cuatro meses” mencionó.

Explicó que en el tema de sexting, se entiende al envío de mensajes sexuales por medio de teléfonos móviles, cutting se refiere a continuos cortes en la piel, y en el entorno algo de drogas, aclaró que no quiere decir que se venda, sino que la conocen y se trata de hacer el acercamiento entre el alumno, profesor y el especialista y realizar habilidades diferentes y mantenerlos ocupados.