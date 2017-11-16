Última llamada a “Líderes 2018”

El día 17 de noviembre vence el plazo de recepción de propuestas del programa “Líderes 2018” que por cuarto año consecutivo convocan Grupo Industrial Monclova y la Fundación Pape con el objetivo de apoyar el talento de los jóvenes estudiantes de nuestra comunidad.

A través de una convocatoria dirigida a los alumnos próximos a egresar de las preparatorias de nuestra región, este programa busca ofrecer becas para estudios universitarios en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.

Los alumnos interesados podrán presentar su propuesta hasta el 17 de noviembre, para ser revisada por un consejo que evaluará el promedio, trayectoria académica y situación socioeconómica del estudiante.

El programa “Líderes 2018” contempla para los alumnos seleccionados, la cobertura del ciento por ciento de los gastos de estudio de una carrera universitaria en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.

Además del apoyo para el desarrollo de los estudios, el programa considera la integración de los alumnos en las actividades de las empresas del Grupo Industrial Monclova, a través de prácticas durante los veranos, con el objetivo de ofrecer a los seleccionados una oportunidad laboral al concluir sus estudios.

Con este programa, Grupo Industrial Monclova busca abatir la fuga de talentos de nuestra ciudad, quienes emigran en busca de oportunidades, así como promover el desarrollo y preparación de sus próximos líderes en cada una de sus empresas.

Para mayor información sobre el programa y la forma en que se puede participar, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Fundación Pape ubicadas a un costado de las instalaciones del Parque Xochipilli, o por teléfono al 6 33 15 66.”