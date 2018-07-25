Última rodada del ‘Profe Aguilera’

Cientos de motociclistas se dieron cita para acompañar al gran promotor del motociclismo en Monclova, “Aquí estamos ‘Profe’, sus hermanos Bikers”. Con profundo dolor despidieron la tarde de este martes al amigo, al hermano del alma, quien con su trayectoria de 50 años como motociclista se caracterizó como una persona comprometida y preocupada por la seguridad e integridad de los motociclistas.

El pasado lunes “El Profe”, Ricardo Aguilera Venegas murió a consecuencia de una cirrosis hepática, fue jugador de futbol americano en la liga mayor con los Pumas, fue entonces que sufrió lesiones en las rodillas, por ello le pusieron una prótesis y para soportar los dolores le daban medicamentos, después tuvo un accidente en moto, le pusieron placas y tornillos y por abusar del medicamento para dolor, se dañó el hígado.

“El Profe” fue el primero que hizo 70 rutas en sus viajes, rodó una iniciativa en la que muchos motociclistas quisieran estar. Por mucho tiempo fue director de Fomento Deportivo en AHMSA, esto gracias a la experiencia que tenía en un centro deportivo donde había diferentes disciplinas, karate, natación ciclismo entre otros.

“El Profe” fue el primero que hizo 70 rutas en un solo viaje, rodó una iniciativa en la que muchos motociclistas quisieran estar.

VIAJARON 14 HORAS PARA ACOMPAÑAR A SU HERMANO

Desde Ixtapalapa, Distrito Federal, cerca de 20 integrantes del Moto Club de la Santa Muerte viajaron para acompañar en su última rodada al “Profe Aguilera”.

Omar Balderas, “El gato”, expresó que el amor, cariño, el rodar en carretera, la hermandad, les motivó a acompañar al “Profe”, una persona que ha marcado el motociclismo nacional, y quien fue incluyente en los eventos que realizó como la Ruta del Desierto, con lo que más se identifica la gente.

“Lo que ha sembrado y lo que sembró y lo que va seguir cosechando en la gente que tiene su filosofía, ha sido muy bonito, porque es una persona que los eventos del ‘Profe’ no tenían un costo de acceso”.

Dentro de sus anécdotas destacó el pasado mes de mayo, cuando se desarrolló un evento en Tamaulipas donde se le entregó un reconocimiento de trayecto de más de 50 años.

“Lo que él siempre nos decía, cuando nos veíamos: ‘Mis hermanos Bikers’, lo que yo le diría si él me estuviera oyendo: ‘Aquí estamos Profe, sus hermanos Bikers, aquí estamos’”.

Tras una misa de cuerpo presente en el Santuario Guadalupe, cientos de amigos y familiares dieron el último adiós al “Profe Aguilera”, motociclistas provenientes de la Región Centro, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Distrito Federal, lo escoltaron hasta el municipio de Sabinas donde será cremado.