Último adiós al ‘Azteca’

Ultimo adiós a Ernesto Misael “Azteca” Montoya, familiares y amigos le rinden homenaje al joven que era apasionado por el deporte en especial el Fútbol Americano.

El día de ayer le rindieron un homenaje en la cancha de fútbol de a Ciudad Deportiva donde a diario practicaba y jugaba con sus amigos, ahí una decena de jugadores como él fueron los que en todo momento sostuvieron el féretro donde su cuerpo por fin descansó.

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Familiares y amigos acudieron a la cancha donde era uno de sus lugares favoritos para después llevarlo al panteón donde será su última morada; entre lágrimas y anécdotas fue despedido el “Azteca” como era conocido por sus amigos y familiares.

A Ernesto le sobreviven dos hijos un niño y una niña los cuales ahora estarán sin su padre que siempre fue un ejemplo para ellos.