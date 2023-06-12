Último pase de lista; Triste despedida a Diego de Jesús

Directivos, docentes y alumnos de la escuela primaria Sección 147 despidieron al pequeño Diego de Jesús, con un homenaje de cuerpo presente en el plantel, donde se realizó el pase de lista.

Con una profunda tristeza familiares y amigos del pequeño Diego acudieron el día de ayer al plantel educativo, para realizar un homenaje de cuerpo presente por parte de maestros y sus compañeros.

Vestidos de blanco y con globos del mismo color realizaron una valla recibiendo al cuerpo de Diego por última vez en el plantel, en donde el director dio unas palabras para la familia recordando la esencia del pequeño.

Diego fue recordado como un niño alegre, participativo, risueño, detallista con sus amigos y maestros, destacando que era de los pocos niños que acudían sin importar si hacía frío o calor, siempre estaba presente.

“Querido Diego, hoy abres tus alas y siempre vivirás en nuestros corazones y en nuestro recuerdo, fuiste alumno amado, honesto, noble y responsable, lleno de carisma, tu vida se ha apagado y no hay manera de superar tu perdida”.

Por su parte, la maestra del pequeño Diego, realizó el último pase de lista mencionando su nombre, a lo que sus compañeros dijeron “presente”, en honor al pequeño Diego que será recordado.

Con tan sólo 10 años, Diego de Jesús, luego de haber acudido a una fiesta en una quinta al oriente de la ciudad, en donde lamentablemente se ahogó.