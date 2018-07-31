Un éxito escuelas de verano en la laguna

Torreón, Coah.- El programa Escuelas de Verano 2018 en la Región Laguna de Coahuila, evento al que convocó el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, fue un éxito pues participaron 875 laguneros.

El programa estuvo enfocado al esparcimiento de los niños y las niñas para que tuvieran espacios lúdicos, de entretenimiento, que se divirtieran y socializaran con menores de otras escuelas.

Éxito en escuelas de verano.

“Que a través de juegos, escenificaciones, ejercicios, pláticas con fines de instruirlos en el manejo de emociones y de situaciones que podrían vivir, buscamos que tengan buen autoestima”, dijo el coordinador de Servicios Educativos en La Laguna, Antonio González Hernández.

Del 16 al 27 de julio se realizó este programa, que estuvo abierto a toda la población y en el que participaron las cinco regiones de la entidad.

En el caso de La Laguna, cinco preescolares recibieron a los menores: Octavio Paz, en San Pedro de las Colonias; y España, Tierra y Libertad, Profesora Dolores González González, Enrique Pestalozzi, Vicente Guerrero y Margarita Campos Oviedo, en Torreón.

En primarias son cuatro las que estuvieron abiertas: Venustiano Carranza, en Francisco I. Madero; y Francisco Sarabia, General Vicente Guerrero, General Emiliano Zapata y Otilio E. Montaño, en Torreón.