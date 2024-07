Un reto para abogados la reforma Federal

El presidente del Colegio de Abogados, Ciro Joel de los Ángeles externó que los cambios que plantea el Gobierno Federal representan un gran desafía para los litigantes, con el nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares tendrán que redoblar esfuerzos.

Ayer 12 de julio se celebró el Día del Abogado, por lo que el Colegio de este gremio realizo una serie de eventos para reconocer a los litigantes, a quienes se les consideró como mediadores de la comunidad.

En el evento se le cuestionó sobre los cambios que quiere implementar el Gobierno Federal no es un problema pero si un gran reto que enfrentar.

"Es un desafía que nos da el propio orden jurídico ya que es cambiante y en esos años que estamos viviendo esta generación, nos han tocado cambios muy radicales dentro de los sistemas y procedimientos de aplicación de justicia".

Indicó que los obliga a seguir investigando y capacitándose constantemente para dar el servicio de forma digna, actualizarse para dar respuesta a esa demanda de la población.

Ciro Joel de los Ángeles dijo que esto es necesario ahora con el código nacional de procedimientos civiles y familiares, para ofrecer su trabajo de forma digna y atender las necesidades de quienes buscan resolver alguna problemática.

"Es algo que tendríamos que analizar a fondo como litigantes, tal vez no sea una mala idea e incluso me atrevo a decir que es la copia de un modelo extranjero donde se rigen a través del voto popular ese tipo de puestos en instituciones de carácter judicial y nosotros no tenemos que quedarnos rezagados"