Un riesgo reto de "Rompe Cráneos"

MONCLOVA., COAHUILA.-Como un riesgo inminente catalogaron el reto "Rompe Cráneos" que se está haciendo viral en Tik Tok, por lo que la secretaría de salud en coordinación con la secretaría de educación lanzaron un alerta a padres, maestros y estudiantes para evitar este tipo de juegos mortales que pueden causar desde una incapacidad motriz hasta el fallecimiento de la persona.

Los riesgos de una caída son muchos, la persona que cae desde su propia altura y con fuerza puede padecer un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia cerebral e invalidez en el menor de los casos, dijo el Doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la jurisdicción cuarta.

"No entendemos como los jóvenes pueden ser parte de algo tan delicado, las lesiones en la columna pueden dejar paralitico de por vida a una persona, pero el golpe en la cabeza es mortal, por lo que hacemos un llamado a la sociedad en general a que dialoguen con los niños y jóvenes y eviten a toda costa este peligroso reto".

Por su parte el titular de la coordinación de servicios educativos dijo que las redes sociales son una herramienta muy importante porque te da información de lo que se debe evitar, por lo que este juego donde participan tres personas donde la que está en medio salta y los de al lado le pegan a sus pies para que caiga hacia atrás, se ha visto en videos que rondan la red, por lo que se debe exhortar a los estudiantes a evitar a toda costa realizar este acto.

"Muchas veces los muchachos no miden las consecuencias de sus actos y es difícil que los papás estén con ellos, no queremos que se presenten este tipo de actos en nuestras escuelas, por lo que se lanza un alerta para que los maestros estén al tanto en las horas del recreo, distribuyéndose como guardias en todos los espacios escolares, vigilando que estas acciones no se realicen".