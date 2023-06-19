‘Una burla liberar a los mata perros

El que el asesino de los perritos pague una multa de 200 mil pesos y salga libre es una burla para todos los que nos dedicamos al cuidado y la protección animal, quienes estamos seguros de que alguien que mata con saña a un animal indefenso lo puede replicar porque sabe que nada sucede por cometer este tipo de actos criminales.

Ana Laura Marques, Presidenta de Fundación Milma dijo que es de vital importancia reformar la ley y buscar penas más severas para quienes maltraten a los animales, ya que la situación que pasó en Monclova provocó un repudio generalizado y la exigencia de castigos ejemplares para quienes realicen estas prácticas deplorables.

La presienta mencionó que aunque como asociación interpusieron una denuncia y tuvieron el apoyo del Alcalde Mario Alberto Dávila, esto no trascendió por tratarse de animales, pues aún existen persona que no pasa nada si matas a un perro, pues consideran que existen más y no le hacen falta a nadie, lo cual es una creencia totalmente errónea.

“200 mil pesos no vale la vida de un animal indefenso y lo que la ley permite es grave, pero seguiremos tocando puertas y pidiendo el apoyo de nuestros diputados para buscar una modificación a la ley con la intención de que quienes dañen o maten a un animal puedan ser encarcelados y paguen con cárcel este delito”.

Comentó que la diputada Guadalupe Oyervides llevará la ponencia ante el congreso y la pondrá en la mesa de discusión para poder trascender en la búsqueda de una ley que no permita que quienes maltratan o matan animales estén en las calles, pues pueden ser un peligro para la sociedad.