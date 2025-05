Una madre que se mantiene en pie

Este Día de las Madres no será como los anteriores para Ana Karen Romo Hernández, una mujer de 32 años que ha enfrentado el dolor más profundo que una madre puede imaginar. En octubre de 2024, perdió a su esposo, Héctor Eduardo Amaya, víctima de un infarto. Quince días después, la vida le arrebató también a su hija, Ana Abigail, quien falleció tras una intensa batalla contra el cáncer. En menos de un mes, Ana karen se quedó sin su compañero de vida y sin su pequeña.

Hoy, sigue de pie por su hijo de 13 años, Héctor Eduardo, quien se ha convertido en su mayor razón para seguir adelante. Aunque el corazón le pesa, esta madre ha encontrado fuerza en el amor que aún le queda. "Mi mejor regalo hubiera sido un abrazo fuerte de mi niña y un ´te amo´ de mi esposo", compartió con Periódico La Voz, con esa sinceridad que solo una madre que ha conocido la pérdida puede expresar.

Este Día de las Madres, Ana karen no recibirá flores ni desayunos en la cama. En su lugar, vestirá su uniforme y saldrá a trabajar en el segundo turno de su nuevo empleo. Pero incluso así, no se considera derrotada. "Estoy triste porque no están mi niña ni mi esposo, pero feliz porque tengo a mi niño conmigo y porque ya tengo trabajo", dice. En sus palabras hay dolor, pero también una firmeza que conmueve.

Ana karen representa a todas esas madres que, a pesar de las pérdidas, siguen luchando por sus hijos. Su historia no es solo de duelo, sino también de coraje, amor y esperanza. Porque ser madre no se detiene ante la muerte ni el sufrimiento. Ser madre, en su caso, es levantarse cada día, abrazar a su hijo, y seguir caminando con la frente en alto, llevando consigo el recuerdo y el amor de quienes ya no están.