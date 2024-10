Una sola persona vendió seis predios municipales

Fueron al menos 6 las áreas verdes invadidas las que fueron vendidas por quien trabajaba en Catastro municipal y que fue dado de baja dentro del paquete de unas 10 personas que estaban en "la mafia", indicó la síndico Rosa Nilda González.

Mencionó que en esta administración se logró evitar que al menos 15 predios que son parte de las áreas verdes municipales fueran invadidos, pues pudieron actuar a tiempo.

"En algunos de estos predios ya había hasta el inicio de construcción, lo siento por las personas porque es un gasto, sin embargo, no se puede permitir que se queden con terrenos que son áreas verdes", comentó.

Sobre la persona que vendió seis predios municipales, dijo que está dentro de las denuncias que formuló la Presidencia Municipal y está en proceso, no obstante, se negó a dar su identidad tras asegurar que no recordaba su nombre "son muchos nombres, no me acuerdo".

Rosa Nilda González dijo que esto se está dando a conocer a la próxima administración, en este caso, la Doctora Guadalupe Murguía que estará en sindicatura tiene ya conocimiento de los detalles para que le de seguimiento y se eviten este tipo de prácticas.

Antes de finalizar, mencionó que son los vecinos de cada colonia quienes deben estar al pendiente de sus áreas verdes, porque es importante que ayuden a la autoridad reportando "son ellos quienes viven ahí, son los vecinos quienes se dan cuenta y los vecinos saben cuáles son las áreas comunitarias, o áreas verdes".