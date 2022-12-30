Urge al Amparo Pape Reparar Tomógrafo

Monclova., Coah.-Necesaria es la reparación del Tomógrafo Axial Computarizado que tiene el Hospital Amparo Pape y el cual en los últimos 12 meses solo ha funcionado de forma intermitente, así lo informó el Director del Nosocomio.

Ángel Cruz dijo que el TAC tiene actualmente un daño en la pantalla Gantry la cual requiere reparación, sin embargo por los días festivos propios de la época los técnicos no han podido acudir a realizar la revisión del aparato, por lo que posiblemente será hasta el mes de enero que se retome la reparación.

El médico dijo que es muy importante reparar el aparato ya que al ponerse en función se puede atender de mejor manera a los pacientes, pues al llegar al hospital por ejemplo con lesiones cerebrales, se les realiza la resonancia y de forma inmediata se cuenta con los resultados sin tener que sacar al paciente de la clínica, lo cual implica riesgo cuando estos presentan fracturas o lesiones graves.

Dijo que con el Tomógrafo funcionando se realizan hasta 60 pruebas mensuales, lo cual agiliza el diagnóstico de los pacientes y con ello se segura su debida atención.

El Doctor dijo que si bien las piezas son difíciles de conseguir, es mejor repararlo ya que aún tiene muy buen funcionamiento, además el buscar adquirir uno implicaría una inversión de 1.5 millones de dólares, recurso con el que no se cuenta.