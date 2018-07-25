Urge pavimentación y seguridad en la OFT

A principios de mayo, habitantes de la colonia Óscar Flores Tapia se encontraban felices pues todo indicaba que la pavimentación de calles por fin había llegado a su sector, pero la alegría terminó luego de cancelarse el proyecto.

Vecinos del sector dieron a conocer su inconformidad, entre ellos Fidencio Suárez Flores quien mencionó que solo la calle San Lorenzo está pavimentada, mientras que el resto de las calles se encuentran en pésimo estado, intransitables, llenas de piedras y en temporada de lluvia el lodo. Por si fuera poco, en este sector existe un serio problema de inseguridad, comentó, “no puedo uno dejar ni los perros afuera porque se los roban aunque estén roñosos”, dijo don Fidencio.

Fidencio Suárez Flores, exhortó a las autoridades a voltear a ver a la colonia Óscar Flores Tapia.

A diario se presentan más de tres robos y como son cosas pequeñas nadie quiere perder el tiempo en ir a denunciar, como su hijo a quien le robaron dos escaleras metálicas y material para construcción o el caso de la hija de su amigo que también le robaron.

“Hay muchos rateros, la otra vez a mi hijo le robaron dos escaleras metálicas y material para construcción, no puede dejar uno ni los peros afueran porque se los roban, la hija de un amigo se fue de vacaciones, le abrieron su casa, reventaron puerta, se llevaron estufa, tanque de gas y muebles”, comentó.

Mencionó que el transporte público es un problema también, sobre todo los domingos cuando los choferes no quieren trabajar porque no hay suficientes pasajeros, entre semana el servicio que brindan es pésimo, no les importa que el pasajero sea de la tercera edad.

“Parece que los choferes a uno le hacen el favor, hasta lo miran a uno por debajo del hombro, son arrogantes y prepotentes”, comentó. Hizo un llamado a las autoridades municipales para que pongan atención en los problemas que aquejan a los vecinos de este sector, en donde hacen falta más rondines de vigilancia por parte de Seguridad Pública y con esto disminuir el número de robos.