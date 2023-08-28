Urge una Procuraduría que defienda a abuelos

Tras aceptar que la violencia desafortunadamente también llega a los abuelitos, la regidora de Equidad y Género, Lucy Pérez propone la creación de una Procuraduría de defensa de los Adultos Mayores, así como existe la PRONNIF.



Destacó que durante sus brigadas en colonias, han detectado muchos casos, en los que la mayoría de los abuelitos que se acercan a preguntar, no lo hacen de manera directa, diciendo “yo sufro por descuido o abandono”, “solo llegan y nos hacen preguntas, ahí es cuando te das cuenta que la persona es víctima de omisión de cuidados.

Y es que aclaró la regidora Lucy Pérez Torres que la omisión de cuidados a los abuelitos también es violencia, por ello la importancia de que se cree una Procuraduría de Defensa a los Adultos Mayores.

“Así como tenemos la PRONNIF que protegen a los niños, debería existir también una Procuraduría para Adultos Mayores, porque se podrían canalizar cientos o incluso, miles de casos de familias donde los hijos desatienden a sus padres”, comentó.

Dijo que, por ahora, ante la falta de autoridad como tal, solo canalizan a quienes les preguntan sobre sus derechos a que se les brinde asesoría legal gratuita en los juzgados que están frente al Auditorio Milo Martínez.

“Como hijos, tenemos la responsabilidad de atender a nuestros padres, muchos de los casos no nos dicen con todas sus letras que no los ven los hijos, pero nos damos cuenta, por eso se requiere que se les defienda a través de una dependencia especializada”, comentó.

La regidora Lucy Pérez dijo que ya hizo la solicitud al próximo Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez con la sugerencia de que piensen en una Procuraduría de defensa para los abuelitos.