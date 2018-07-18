Urgen inversión al Amparo Pape

La diputada local Rosa Nilda González Noriega presentó un punto de acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Salud resolver las carencias que existen en el Hospital General “Amparo Pape de Benavides” para ofrecer una buena atención a los derechohabientes que requieren del servicio.

La legisladora mencionó que en los últimos años disminuyó la calidad del servicio, por lo que es necesario inyectarle recursos y atender las necesidades que ocasionan que no se dé la atención necesaria.

Señala que es de suma importancia atender las necesidades del nosocomio.

Mencionó que en el Hospital se atienden cerca de 33 mil familias como parte del Seguro Popular de los municipios de Monclova, Castaños, Frontera, Candela, Escobedo, Abasolo, Nadadores y San Buenaventura, como también da apoyo a pacientes de Cuatro Ciénegas, Sabinas, Nueva Rosita, Acuña, Piedras Negras y Allende.

Señaló que dentro de las deficiencias que persisten en el hospital está el funcionamiento del TAC que desde el pasado mes de febrero está descompuesto, por lo que los pacientes tienen que solicitar los servicios de manera particular con costos de 4 mil a 10 mil pesos, lo que representa un duro golpe a la economía familiar.

Dentro de las necesidades del nosocomio se encuentran dos mesas de quirófano nuevas, ya que se cuentan con mesas de quirófano que se han reparado cinco veces por fallas, como el vencimiento de soportes y de los engranajes, pero su tiempo de uso llegó a su límite.

También se tienen fallas en el aire acondicionado que se ha averiado de manera constante y es de suma importancia ante las altas temperaturas de la ciudad.

“A pesar de ser un hospital muy concurrido, tiene muchas deficiencias que afectan la operatividad y dificultan el trabajo para el personal médico como también la atención a los pacientes, por lo que es urgente atender y resolver sus necesidades”, señaló.