Urgen remplazo de bomberos cesados

Tras el despido de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, el comandante Julio César Ríos Cortez solicitará el remplazo de los elementos ya que es importante cubrir los tres grupos con el que se desempeña dicha área.

Cabe recordar que por hablar de las carencias que se tienen en el departamento de Protección Civil y Bomberos, dos elementos de la corporación fueron despedidos, Javier González Rodríguez e Irving Liñán Alba, elementos que estuvieron por convicción y servicio a la ciudadanía, y quienes fueron notificados el pasado lunes de su baja.

Comandante de Bomberos; Julio César Ríos Cortez.

En entrevista con el Comandante de Bomberos, dijo desconocer el motivo del despido de sus compañeros sin embargo solicitó a la brevedad sean remplazados, pues aun cuando estaban los dos elementos, se requería de más personas, ahora con mayor razón es urgente la contratación de al menos seis bomberos más.

Destacó que se trabaja con tres grupos para apoyar en las unidades de ataque rápido, ambulancia y tanque cisterna, dijo se requiere al menos 10 elementos para cada grupo, y no los tienen.

"Somos un total de 28 elementos y se harán ajustes mientras que se dé el remplazo, ahora con las dos bajas requerimos de al menos 6 bomberos más", indicó.

Por otra parte continúa en promesa de parte del Ayuntamiento para la dotación de unidades y equipo de trabajo para los elementos de Bomberos, así mismo el aumento salarial.

"Estamos en espera de que se cumpla el acuerdo que se pactó con el Secretario de Ayuntamiento, donde se nos informó de un aumento salarial, dotación de unidades y equipo, se rumora que ya se tiene algo listo por ahí como equipo para trabajar, pero aún no se ve reflejado, no nos han entregado nada aún", finalizó.