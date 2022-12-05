Urgen se despolitice AHMSA: Guadalupe Oyervides

Se tiene que dejar de lado el tema político en el caso de Altos Hornos de México, ante la afectación que se ocasiona a miles de familias que dependen directa e indirectamente de la empresa, y más allá del tema de AHMSA, no se puede afectar la economía de toda una región.

También lee: No se suspenderán clases por frío; solo se justificarán faltas

Lo anterior lo señaló la Diputada Local Guadalupe Oyervides Valdez, quien llamo a las autoridades, a los diferentes sectores a unir esfuerzos para que la empresa continúe y que siga trabajando y si esto es un tema político, que se deje de lado, porque está afectando la economía de los ciudadanos.

Mencionó que en el caso de AHMSA el adeudo, es un tema que se tiene que dialogar, que si pagaron, que si no pagaron, que si CFE contesta, lo importante es que se resuelva, que se llegue a un acuerdo para que la empresa continúe operando, porque la inmovilidad de la empresa representa pérdidas económicas a la región.

Mientras no se resuelva hay menos producción y hay menos crecimientos, los obreros se ven afectados en su economía y esto se refleja en el resto de los sectores al haber menos circulante, se agrava el tema de los proveedores y esto afecta no sólo a AHMSA, sino a la región Centro, Carbonífera y 5 Manantiales.

“Los temas políticos hay que dejarlos de lado, y si son parte de la empresa o por parte de la otra empresa, que los dejen de lado, porque termina pegando a todos los coahuilenses porque una empresa afectada de esa manera nos pega a todos”.

La legisladora señaló que la paralización de AHMSA llevará a una crisis, que afectará a la región Centro, por lo que reiteró el llamado a las autoridades a unir esfuerzos para que la empresa continúe con su producción.