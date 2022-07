"Uriel, mi nieto es inocente"

FRONTERA., COAH.- Blanca Cepeda, la abuelita de Uriel "N" calificó el fallo del juez como injusto, inhumano y reveló que su nieto ni siquiera conocía a Chelita ni a Karel y hoy es sentenciado por un crimen que no cometió.

"No es justo lo que se está haciendo con mi nieto, no encontraron pruebas que lo incriminen directamente y en cambio habían testigos lo vieron en un festejo hasta la madrugada por lo que no es posible que esas pruebas se hayan desestimado".

La Señora Blanca asegura que aunque su nieto Uriel Pérez vivía en la misma colonia que ambas jovencitas, no se conocían, incluso aseguró que en el mes de enero que se cumplió la orden de aprensión contra su nieto, este desconocía el porqué.

"Que nos digan dónde está el arma con la que mataron a Graciela, dónde la ropa con Sangre, las huellas de mi nieto, testigos que lo hayan visto, no hay nada y aun así ya perdió su libertad".

La abuela de Uriel aseguró que van a apelar la decisión del juez y que incluso buscarán otras instancias para que el caso se lleve de forma correcta, asegurando que las declaraciones de los testigos de la defensa fueron desestimadas aun cuando eran reales, pues su nieto estuvo el 5 de octubre del 2019 en una fiesta hasta altas horas de la noche.