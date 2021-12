Uruguayo por Monclova

Por arribar al municipio de Monclova se encuentra ciclista uruguayo Tabaré Reinaldo Alonso Diaz quien desde el 2016 emprendió un viaje en bicicleta desde su natal Uruguay teniendo como destino Alaska, sin embargo, ha pasado por diversos puntos de centro América y México, siendo en los próximos días Monclova el destino al que llegará para conocer un poco de la cultura y de las actividades, así como los lugares a visitar.

El ciclista dijo que este reto lo inició en 2016 y durante este tiempo ha recorrido un total de 15 países, entre los que se encentran Argentina, Bolivia, Sudamérica, Centroamérica y ahora esta por recorrer los últimos 2 mil 800 kilómetros de México, hacia Estados Unidos, Canadá y Alaska donde concluirá su odisea.

Dijo que Candela fue el primer municipio del Estado de Coahuila al que llegó, el cual recorrió desde hace tres días, agradeciendo la hospitalidad de su gente, quienes lo recibieron de manera grata, colocándole luces a su paso, ofreciéndole que comer y beber, así como alentándolo a seguir adelante.

"La gente de Coahuila es muy buena porque sin conocerte te "abrazan" te dan de comer y te demuestran su cultura y su hospitalidad, me prepararon tortillas de harina y me llevaron a un rancho donde me enseñará a domar caballos sin violencia, pues en mi travesía además aprendo cosas nuevas, pruebo gastronomía de cada lugar y sobre todo hago buenos amigos".

Explicó que va documentando cada pueblo sobre sus costumbres, tradiciones y alimentos, así como su forma de vivir, además mencionó que será Monclova, Cuatro Ciénegas y Ocampo los municipios a visitar en Coahuila, para después retomar carretera y trasladarse a Chihuahua, Sonora, Tijuana y de ahí a los Ángeles California.

Así mismo dijo que en Monclova un chico se adherirá a su recorrido y lo acompañará en parte de su trayecto, en este proyecto personal en donde no existen patrocinadores, sino un gran espíritu de aventura y un libro que escribir con todas sus vivencias.