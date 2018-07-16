Utilizan arroyo como basurero

Malos olores, basura, ratas y víboras es cosa de todos los días, Juanita Gutiérrez Martínez está harta de la situación que se vive en la colonia Independencia, hizo un llamado a autoridades municipales a que colaboren y se busque una solución.

Vive en la calle Francisco Villa número 602 de la colonia Independencia, su vivienda está ubicada a un costado del arroyo que divide la colonia Independencia y San Salvador.

Ahí la gente no tiene cultura, tiran basura, perros y gatos muertos, además de que hay fétidos olores representa un foco de infección aunado a la maleza y los animales ponzoñosos como víboras, ratas y de todo tipo.

Juanita Gutiérrez Martínez, está cansada de la situación.

“Todos los candidatos que vienen por el voto, solo prometen, ganan y no nos cumplen, se olvidan de nosotros, la otra vez moví una cómoda y me encontré con el cuerpo de una víbora”, señaló.

Señaló que ni siquiera puede abrir la ventana, hay ojos de agua que brota en el arroyo, pero también pasan aguas negras, se desbarató el drenaje por tanta agua de la lluvia y la pestilencia está todo el día.

“Tenemos que aguantar todo eso, el mal olor, una es la que está aquí todos los días, somos los que conocemos el problema, por eso hago un llamado a las autoridades municipales para que atiendan esto”, comentó.