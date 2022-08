Va Fiscalía por hombre que torturó a su esposa

La Fiscalía General del Estado en la Región garantiza una investigación objetiva en el caso de la mujer que fue torturada por su esposo en el municipio de Cuatro Ciénegas, no hay influyentismo para nadie.

Como se recordará Juan N, hijo de Armandina regidora del PRD en el Pueblo Mágico, fue señalado como presunto responsable de la tortura que recibió Luz y la cuál fue descubierta por los padres del joven que llegaron a visitarlos y se encontraron con la fatal escena.

Trascendió que a la familia no se le quiso levantar la denuncia ya que temían que fuera por el influyentismo ya que el señalado es hijo de una regidora.

Ante esto Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, señaló que existen dos áreas, uno que atiende temas exclusivos especializados en violencia de género, la Fiscalía se coordina con este Ministerio Público que no depende precisamente de la delegación.

"No es que no se quiera recibir la denuncia, se encausan y se da cita para una mejor atención, pero siempre se le debe atender, no se le debe restar valor, sobre todo cuando se trate de violencia de género un tema que está en las agendas de todas las instancias", comentó.

Se tiene un acuerdo de trabajo con áreas especializadas de qué se pueda recibir cualquier denuncia en cualquiera de las áreas, sí hay protección especial pero es para las mujeres, ninguna de ellas debe quedar desprotegida independientemente del agresor que se trate, existen denuncias que han sido señalados ex servidores y servidores públicos activos.

El delegado mencionó que lleva prioridad la manifestación de la mujer y recordó que existe una presunción de inocencia para todas las personas, por lo que dijo será objetiva la investigación.

Está garantizado una investigación objetiva para cualquier persona que resultara responsable sí existiera salida alterna, se toma, sí existe una forma anticipada de determinación se hace de conocimiento de las personas pero nadie queda excluida del ejercicio de la ley.

Invitó a las víctimas a interponer la denuncia ante cualquier unidad porque una persona en riesgo, sobre todo una mujer, es prioridad, cualquier instancia federal, estatal o municipal, debe seguir un protocolo, ofrecer apoyo psicológico, médico y legal para la mujer en riesgo.