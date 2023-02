Va IMSS por proveedores de AHMSA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) va contra los proveedores de Altos Hornos de México (AHMSA), los cuales al no tener para pagar más nómina ni cuotas obrero patronal, han sido víctimas de embargos de propiedades y maquinarias, a pesar que el instituto prometió "ayudarlos".

Raúl Flores González empresario constructor externó que al igual que la acerera, el Seguro Social pegó al sector de la construcción y otros sectores, la crisis económico ha hecho que los empresarios tengan que vender sus propiedades, ranchos, cabezas de ganado e incluso maquinaria.

"El problema está muy grande, aunque yo tengo poco personal y la nómina es de 90 mil pesos semanales, los estoy consiguiendo del rancho que vendí y esta semana es lo último, ya no tengo más recurso para la próxima semana, será peor el desempleo".

Así como Raúl Flores, también hay otros empresarios en la misma situación y es algo que ha pasado desde hace semanas, ante la incertidumbre y la falta que se concrete la compra-venta de AHMSA, además de no recibir el pago de la deuda.

"He visto algunas demandas hacia la acerera como Rodensa o unos señores de Hércules que les venden llantas, pero nosotros no hemos absolutamente nada en demandas, muchos tiene miedo a no ser contratados ni quieren pelear contra el monstro que es AHMSA"

Señaló que muchos de sus compañeros están apáticos o esperando una respuesta favorable, con la esperanza que la empresa vuelva a abrir y producir como antes, mientras que otros socios están emigrando a Monterrey, Nuevo León o Saltillo.

"Hay muchas empresas que han cerrado y otros son perseguidos por el Seguro Social, a pesar de que de ahí nos prometieron ayudarnos, nos han embargado maquinaria, equipos, entre otras cosas".