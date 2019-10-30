“Va Monclova por buen rumbo”

Las estrategias implementadas por el alcalde Alfredo Paredes López, para Gobernar Monclova en un año que ha sido difícil económicamente hablando, dieron resultado, pues han mejorado las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos, además de implementar acciones para atraer inversiones.

A pesar de ser un año difícil, el alcalde Alfredo Paredes, llevó obras de primera necesidad a las colonias de Monclova.

El regidor de Fomento Económico Municipal Cesar Menchaca, comentó que las decisiones que ha tomado el alcalde para sacar adelante a Monclova, han generado resultados positivos, pues ha tomado previsiones ante la falta de la llegada de los recursos federales en los rubros que se destinaban a obra social.

Esto ha generado que no solo en lo local se perciba una percepción económica sustentable, sino que los inversionistas que vienen a conocer a Monclova y su entorno se llevan una buena impresión de la ciudad.

Aunado a lo anterior la conectividad que la empresa aérea TAR, tendrá en sus vuelos de conectividad a Toluca, Houston y Querétaro, vienen a fortalecer la imagen de Monclova, que el jefe de la comuna ha sabido transformar, a pesar de las adversidades que este 2019 ha traído consigo.

Agregó que muestra de lo anterior es la próxima construcción del drenaje pluvial del bulevar Pape, la obra del Cristo de la Bartola y la puesta en marcha de la obra de remodelación del centro histórico, todas estas obras de inversiones importantes, hablan de la visión y madurez política, que le han permitido al munícipe, llevar a Monclova por el mejor de los caminos, dijo.