Va Protección Civil por las quintas clandestinas

Tras señalar que están planeando rastrear a las quintas clandestinas que se publican en redes sociales, la Directora de Protección Civil advirtió que todos estos negocios que se rentan para eventos deben tener durante el tiempo que se utilice la alberca un salvaguarda para evitar riesgos, sobre todo, en menores.

Yesica Barco, destacó que antes de que iniciara la semana santa, inspectores de su departamento iniciaron un barrido para detectar, actualizar y registrar los negocios de este tipo que se han puesto muy de moda en esta época de intenso calor.

Sostuvo que dentro de la ley de Protección Civil, estos negocios donde hay albercas, deben de cumplir con el registro del permiso establecido por el departamento municipal, así como también mantener en anuncio el reglamento para el uso de la alberca, que las medidas de profundidad estén debidamente señaladas y delimitadas, además de contar con la presencia del salvavidas en todo momento en que el negocio esté abierto.

Destacó la entrevistada que antes de semana santa al sumar a los nuevos negocios detectados se llegó a 69 establecimientos de este tipo, pero hay varios que funcionan de forma irregular, como en el que lamentablemente ocurrió un accidente el viernes pasado donde murió un menor de edad.

Dijo que las personas que van a contratar este tipo de servicio, deben pedir al dueño del establecimiento el comprobante de que tiene sus permisos en regla, y que tenga lo necesario para garantizar la seguridad de su familia y sus invitados.

Especialmente, el hecho de que se encuentre una persona capacitada con los cursos acuáticos necesarios para que haga la función de salvavidas, y que esté presente durante todo el evento para el cuidado de las personas que asisten al lugar e ingresen a la alberca.

RASTREAN CLANDESTINOS POR FACEBOOK

Luego que desde hace poco tiempo se puso de moda la renta de propiedades particulares con alberca para el uso y desarrollo de fiestas, la entrevistada dijo que no todos estos lugares están debidamente registrados.

Por ello, un grupo de personas que trabajan en Protección Civil se encuentran peinando la red social para verificar si detectan algún lugar que no esté dentro del registro que se tiene en el departamento.