Vacacionan los juzgados

Iniciaron las vacaciones para los Juzgados Civil, Penal y Familiar del Distrito Judicial de Monclova, a partir de este día 23 de julio al 3 de agosto.

El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sesión celebrada el 26 de junio se estableció que el periodo vacacional de verano 2018 correspondería del 23 de julio al 3 de agosto.

Se lee en un comunicado que en relación a la materia de Narcomenudeo, se cubrirá la guardia única y exclusivamente en relación a causas penales con detenidos en dichas fichas, para lo cual se informan los nombres de los funcionarios que cubrirán la guardia durante dicho periodo.

David Uribe Gutiérrez, magistrado del Tercer Tribunal del Estado, 866 323874, Elizabeth Zapata Rodríguez, secretaria de Acuerdo y Trámite del Tercer Tribunal Distrital, teléfono 866 204 20 17.

Cabe señalar que de acuerdo a la lista de acuerdos, tan solo en los Juzgados de Primera Instancia en materia Familiar en Monclova, se tienen a la fecha 2099 expedientes y en su mayoría lo conforman pensiones alimenticias.