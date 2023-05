Vacunan contra el Papiloma a adolescentes de secundaria

Concluye vacunación del virus de papiloma humano para jovencitas que no habían sido vacunadas en nivel secundaria, poco más de 2 mil dosis fueron aplicadas a este sector de la población, informó el titular de Jurisdicción Sanitaria Cuarta Faustino Arocha.

Las niñas deberán recibir dos dosis de la vacuna contra el VPH entre los 9 y los 12 años. Las adolescentes y adultas jóvenes entre los 13 y 26 años que no se han vacunado, o que no recibieron todas las dosis, deberán acudir a vacunarse lo antes posible.

"Se aplico a jovencitas que no habían recibido la vacuna, esto fue en el primero segundo y tercer grado de secundaria, después de dos años que no se habían aplicado esta vacuna, y para no dejar desprotegidas a este número de población se aplicaron en todo el estado a señoritas de secundaria" explicó.

Dijo desconocer cuantas dosis fueron aplicadas en el estado de Coahuila, pero en la región centro supero las 2 mil vacunas contra el Virus del Papiloma Humano.

Por otra parte, aseguró que la secretaria de Salud cuenta con programas y charlas para el nivel secundaria donde se les asesora de todo tipo de enfermedades y evitar embarazos a temprana hora o riesgos de cualquier situación.