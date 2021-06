Vagaba niño a las 2 de la mañana

Coahuila

El pequeño estaba muy asustado y no hablaba.

El pequeño fue entregado a sus abuelos maternos.

El reporte de un niño de 2 años de edad extraviado causó indignación entre los ciudadanos que recriminaron la omisión de los padres, afortunadamente el pequeño ya se encuentra con familiar de apoyo, esto tras tomar conocimiento del caso la Pronnif.

Fue la madrugada del viernes cuando el pequeño fue encontrado vagando por la zona hotelera, eran cerca de las 2:00 de la mañana, el pequeño estaba muy asustado y no hablaba aunque le hacían preguntas pues presenta alguna discapacidad intelectual.

Personal del restaurante “Lolos” fue quien se hizo cargo del pequeño, María Rodríguez dijo que estaba en los tacos cuando llegó un joven y le dijo que se había encontrado al niño, dijo se lo dejo para ver si ahorita aparece la mamá.

“Le dije aquí déjemelo a lo mejor ahorita aparece su mamá, pasó la policía y le pregunté, después lo publiqué, en eso llevó la policía y se lo llevaran a la pronnif, el niño no hablaba, estaba muy asustadito, le decía que ¿cómo se llamaba?, le pregunta el nombre de sus padres, pero no, no hablaba”, señaló.

Después de eso decidió difundir las imágenes en su red social para dar con el paradero de los padres, agradeció a la gente que empezó a preguntar por el pequeño y que compartía la publicación con la intención e dar con el paradero de los padres.

Ella solo declaró en Seguridad Publica y dijo que la madre del pequeño dijo que lo dejó encargado con una tía, la tía iba al oxxo, ahí los Gates agarraron al taxista en el que iba, ella se asustó y el niño se salió del taxi, según fue lo que la madre del pequeño mencionó.

Mencionó que por la omisión de cuidados por parte de los padres, el menor se entregó a los abuelos maternos para que pueda tener un lugar seguro y tranquilo mientras se realiza una investigación.