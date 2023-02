Van al mall de paseo... ¡y no compran!

"Las familias solo van a pasear Mall Paseo Monclova a pasear", externó la Cámara Nacional del Comercio respecto al lleno total que hubo el pasado fin de semana, el presidente Arturo Valdés Pérez dijo que son pocos los que realizan ventas en las tiendas departamentales.

Recientemente, el alcalde Mario Dávila Delgado comentó que pese a la crisis de Altos Hornos de México, Monclova tiene una economía sostenible y prueba de ello es que el Mall Paseo Monclova estuvo lleno el pasado fin de semana.

Sin embargo, desde el punto de vista del presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), el que el centro comercial se encontrara lleno los fines de semana, no representa necesariamente que haya buenas ventas y que se maneje un buen flujo económico.

"Las personas para entretenerse a sus hijos se van al mal ya que pueden soltarlos gracias a la confianza y seguridad que hay en el lugar, algunos otros van al cine y al salir se quedan ahí o comen antes en el Mall y luego al cine".

Señaló que la mayoría de las veces las familias solo van a pasear al centro comercial, casi igual que a las pulgas de la región centro, consumen postres o comida, pero casi no realizan compras grandes de otros productos.

"Quisiéramos que se dieran las ventas en los negocios y tiendas pero solamente andan viendo, como dirían por ahí porque las ventas están muy tranquilas y no como quisiéramos. Actualmente no tenemos registro de cierre de negocios, Dios quiera que no se lleguen a dar y mis socios no me han externado la baja".