Van cinco decesos en Av. Constitución

La falta de respeto a los señalamientos viales ha provocado que la avenida Constitución tenga ya la estadística funesta de cinco muertes por accidentes automovilísticos, el más reciente el de una persona de 41 años de edad.

Aún cuando los señalamientos indican una velocidad de 50 km por hora, automovilistas no tienen la cultura de respetar los límites de velocidad, aunado a ello no respetan los seis vados que se localizan en esta avenida.

“Todos los que circulamos por ahí, sabemos que el límite de velocidad es de 50 km por hora, los automovilistas no respetan y tampoco puedo poner bordos cada cien metros, es una vía rápida pero no quiere decir que debes de exceder el límite de velocidad” aseguró Enrique Luna, titular de Transporte y Vialidad.