Van por dirección de FCA

Cinco maestros de la Facultad de Contaduría y Administración se registraron para el proceso de elección del nuevo director del plantel adherido a la Universidad Autónoma de Coahuila durante sus votaciones el próximo 14 de noviembre.

El doctor Juan Náhuatl Arreguín, el profesor Reynaldo Carmona, la doctora Sandra Cienfuegos, el profesor Juan Armendáriz y el maestro Edgardo Suárez son los candidatos que a partir del día de ayer iniciaron su proselitismo entre los diferentes salones de la Facultad.

Son alrededor de 1 mil 270 alumnos de licenciatura y otros 100 de maestría aunado a 80 profesores que elegirán al nuevo director que representará a FCA por tres años consecutivos.

La votación se efectuará en la sala audiovisual, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche en horario seguido; hasta la noche de un día anterior, los maestros llevarán su campaña a la comunidad estudiantil.

Según el director interino Luis Garay Inostroza, los cinco maestros presentaron su plan de trabajo y demás requisitos al registro, aseguraron que se desempeñarán arduamente para el bienestar de los alumnos y de la institución donde han trabajado durante los últimos años.

Cabe destacar que luego de la elección el día martes, pasará una semana para que el nuevo director entre en funciones.

El director interino mencionó que referente al profesor Toledo solo puede decir que cumplió con todas sus expectativas, inclusive las rebasó.

“Dejó en perfectas condiciones y sigue todavía la escuela con mejorías, esperan y el nuevo director la mantenga o supere lo logrado”.

