Van por su apoyo y no los atienden

Coahuila

Adultos Mayores encuentran la Secretaría del Bienestar Cerrada.

Nadie los atendió en el eidificio de la Secretaría del Bienestar.

Adultos mayores se dieron cita en el edificio de la Secretaría del Bienestar ubicado en Monclova, para realizar algunos trámites y recibir los apoyos del Gobierno Federal pues esto quedó suspendido durante el proceso electoral, pero nadie los atendió, esto despertó el enojo de todos ellos.

Más de 40 adultos mayores acudieron al edificio en el que se encontraba una lona que decía que se atendería a partir del día 07 de junio, un día después de la elección.

Los adultos mayores llegaban a pie, en taxi o vehículos, pero la vuelta fue en vano, incluso hubo una mujer que desafortunadamente se desmayó en el lugar y fue auxiliada por las personas que estaban ahí.

“Nos pidieron papeles para que nos den el apoyo, nos mandaron a una persona pero no sabía nada, le hicimos muchas preguntas para estar seguros para ir, pero dicen que no sabía, entonces ¿pa qué lo mandan?”, señalaba un hombre.

Dijo que es injusto que los hagan echarse la vuelta en vano, no hay seriedad y ellos con mucha necesidad.

“A nosotros no nos importa si hubo votaciones, ya es día libre, pero ¿por qué no cumplen con eso?, nos mandan a la fregada, como si uno viviera aquí a la vuelta de la esquina, pues no, luego con este calorón”, comentó.

Otro de los abuelos mencionó que gastó 70 pesos de taxi del Hipódromo a la colonia Carranza, para que el edificio estuviera cerrado, después les dijeron que no era ahí, que era en la oficina que está por la Frutería Mayra.

Indicaron que lo mejor será esperar a que los responsables de esta área brinden información oficial y saber qué día los podrán atender sin conveniente alguno, pues no pueden estar gastando en taxis para ver si el edificio está abierto.