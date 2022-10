Vandalizan instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN en Monclova

De nueva cuenta amantes de lo ajeno causaron daños a las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN en Monclova, con el robo de partes de minisplits, generando pérdidas que haciende a los 100 mil pesos.

Este domingo se llevó la Asamblea Municipal del PAN en la que se eligieron a los delegados para la asamblea estatal, pero al llegar a las instalaciones se dieron cuenta que los equipos de aire acondicionado no funcionaban.

Erick Ramos, Presidente del Comité Municipal informó que de nueva cuenta fueron víctimas de robo, donde los ladrones se llevaron los serpentines de aluminio de los cinco aparatos de aire acondicionado.

"Llegamos para preparar todo, y los aparatos no prendieron, nos subimos al techo para ver y los equipos están destrozados, están vandalizados, ya nos había pasado hace un año, y ahora otra vez nos vuelven a pegar".

Las pérdidas ascienden a los 100 mil pesos, dado a que los equipos quedan inservibles y se tienen que comprar de nueva cuenta.

Esta no es la primera vez que sufren robos, pero no se han tenido avances de las denuncias que se interpusieron anteriormente, a pesar de que se cuentan con videos que captan a los ladrones, debido a que el material se funde, por lo que no se cuentan con pruebas tangibles que pueda señalar directamente a alguna persona.

Este lunes el dirigente del PAN interpondrá de la denuncia correspondiente por el robo ante las autoridades correspondientes, pero más que para buscar que se detenga los responsables, para justificar el Instituto Nacional Electoral y evitar una sanción a futuro, por el gasto que realizará el partido.