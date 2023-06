Vapulean a chofer ´quemado´ en redes

Crucifican a chofer de transporte de ruta Asturias que fue señalado por una mujer por acoso en redes sociales, el padre de la joven madre de familia tras enterarse de los hechos acudió a golpear al señor Mario Aron de 62 años de edad.

Amenazas de muerte, lesiones en hombro, desgarro en ojo derecho fue el resultado de los golpes que recibió Mario Aron, a manos del padre de Karyme.

El pasado sábado a través de su cuenta de Facebook Karyme G. Barboza subió dos fotografías con el rostro del chofer indicando que el camión #19 llevaba tres días acosándola, con miradas feas y tocamientos en la mano y brazo y a quien la llamaba como "muñeca" o "muñequita".

Ante dicha situación el señor José García, subió al autobús y comenzó a golpear a Mario.

Los mensajes en contra del chofer se hicieron presentes en redes sociales, señalándolo de acosador, y como consecuencia perdió su trabajo y ahora vive en depresión, señalaron familiares.

Después de que su vida cambiara de un día a otro decidió levantar la mirada y denunciar a su agresor por lesiones.

"Me siento derrotado, perdí mi trabajo, tengo familia solo me desgraciaron la vida. Lo que subió la chava no es cierto" mencionó.

En entrevista para Periódico la Voz, Mario Aron Reyes Gandarilla acudió ante la Agencia de Investigación Criminal para interponer la denuncia correspondiente en contra José García mejor conocido como "Pepe".

"Yo soy el sostén de mi familia, mi esposa esta lesionada, se quebró un pie."

"Yo fui golpeado, me llevaron a la cárcel, tuve que pagar una multa de mil pesos, y no existe demanda en mi contra" finalizó.