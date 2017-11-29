Velocidad culpa de accidentes

Es necesario que los conductores respeten los señalamientos viales, especialmente el límite de velocidad establecido pues puede ocasionar un accidente, aseguró el director de Seguridad Pública, coronel Victorino Reséndiz.

Tras el accidente en la avenida Constitución donde perdió la vida una persona, el jefe policíaco comentó que lamentablemente algunas personas no respetan los señalamientos, ni los límites de velocidad establecidos.

“En ocasiones cuando vamos a aplicar alguna sanción a un conductor por alguna falta se molestan y nos hacen ver que nosotros estamos mal, cuando lo único que estamos haciendo es que tomen las precauciones”.

Asimismo, Reséndiz Cortés comentó que los accidentes automovilísticos a consecuencia del estado de ebriedad se han reducido considerablemente, pero ahora son ocasionados por otras causas como distracción, no respetar señalamientos viales o usar el teléfono celular al conducir.

Señaló que las personas deben tener en cuenta esta información pues cuando conducen deben estar muy alertas, especialmente poniendo toda su atención y concentración en el volante para prevenir algún accidente.