Vence el día 19 el pago de aguinaldo

Empresas que aún no pagan el aguinaldo tienen una semana para hacerlo, ya que de acuerdo a la ley, el plazo para realizar el pago a los trabajadores vence el 19 de diciembre, así indicó el director del Centro de Conciliación Laboral.

Roberto Ramírez García informó que el próximo martes vence el plazo para que ls empresas y patrones realicen el reparto de aguinaldo a sus trabajadores.

La mayoría de las empresas ya realizó este pago, incluso se dio durante los primeros 10 días de diciembre, pero no descarta que haya algunas empresas o patrones que estén por hacer la entrega de este recurso.

Comentó que son pocos los que no han realizado la entrega de esta prestación, sin embargo están dentro del plazo establecido por la ley.

Indicó que hasta el momento no se han presentado quejas por incumplimiento de pago, ya que aún no se vence el plazo o quejas por la cantidad que se otorgó, pero dijo que estarán al pendiente en caso de que haya alguna inconformidad.

Comentó que en la región Centro, las empresas cumplen con este pago, por lo que no se registran quejas, salvo algunos casos esporádicos, por lo que estarán al pendiente en caso de que haya alguna inconformidad.

"Hasta ahora no hay ninguna queja en ese sentido, pero no se debe perder de vista que si se incumple con este pago, el trabajador no debe dar por perdido ese derecho y tiene todo un año para reclamar", indicó