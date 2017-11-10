Vence plazo para elegir Secretario

El día de hoy vence el plazo para nombrar a quien ocupará la Secretaría General de la Sección 147, sin embargo aún no se define el método que se utilizará para designar al suplente, ya que los funcionarios del comité local se encuentran fuera de la ciudad, por lo que se mantiene la incógnita entre los trabajadores.

Al cumplirse 15 días desde la renuncia de Ismael Leija Escalante a la Secretaría General, el estatuto marca que se deben nombrar a quien ocupará el cargo durante el tiempo en el que se renueva el Block “A”.

Erick Gómez Herrera, vocero de la Sección 147 señaló que el caso que se presenta al interior del sindicato, es un caso extraordinario ante la salida de Miguel Medina, quien era el suplente de Ismael Leija.

Ahora los funcionarios del comité local deberán determinar el método para la selección, pero debido a la Revisión a Terceros se encuentran fuera de la ciudad, por lo que no se definió esta situación en el tiempo estipulado.

El vocero de la sección sindical mencionó que la designación del Secretario General será con base a los estatutos y dentro de la legalidad, esto ante la inquietud que existe por parte de los trabajadores.

En cuanto a quién podría ocupar el cargo, indicó que se trata de ver quiénes podrían asumir el cargo, pero señaló que los perfiles podrían estar preparándose para la elección de la renovación del Block “A” que será para abril y con lo que tendrían el cargo por 4 años y no por los 5 meses que restan.

Sin definir quien estará en la Secretaría General al vencer el tiempo de acuerdo a los estatutos.

Erick Gómez Herrera, Vocero de la Sección 147