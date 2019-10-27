Venden boilers a bajo precio

Luego de que la Dirección de Desarrollo Social arrancara con la venta de los artículos de la gama calor 2019 a un precio más bajo que en el mercado, se ha tenido buen resultado, los ciudadanos han obtenido calentadores y boileres para temporada de invierno.

Ovidio Cuellar; director de Desarrollo Social dijo que afortunadamente se ha tenido buena respuesta, esto es debido a que los ciudadanos conocen de marcas, calidad y precios.

Comentó que se logró que un proveedor local les hiciera la venta de dichos productos a un costo más bajo que en el mercado.

El boiler de paso en un precio de 970 pesos, el calentador de mil 849 pesos, además del tanque de gas de 699 pesos, los red tolmans de 40, 60 y 80 litros, también en la versión electrónica con costos desde los mil 599 hasta 2 mil 250 pesos, y otro calentador de gas de mil 864 pesos.

Ovidio Cuellar comentó que la gente interesada deberá presentarse en la dirección de Desarrollo Social, llevar una copia de su identificación y comprobante de domicilio, recibir un documento, pagar y posteriormente recibir el artículo.