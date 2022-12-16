Venden cuetes por redes sociales

A pesar de estar prohibida su distribución y venta en el estado de Coahuila, se continúa comercializando pirotecnia a través de redes sociales, lo que representa un riesgo para la población, por lo que el Comandante de Bomberos, hace un llamado a la ciudadanía para evitar accidentes.

Julio Ríos señaló que se acerca una temporada en la que desafortunadamente se continúa con el consumo, el truene o almacenamiento y manejo de juegos pirotécnicos, a pesar de que está prohibido.

Señaló que como departamento de Protección Civil y Bomberos, la finalidad es evitar en la medida de lo posible que se registren accidentes, por lo que se llama a la población a evitar accidentes.

Comentó que los productos que se están comercializando en la actualidad son de mayor potencia y representan un verdadero riesgo, no sólo para los niños, sino para la gente en general por la fuerza de la explosión.

Se han realizado pruebas con algunos de los nuevos productos y el daño que generan es elevado, en donde puede generar problemas auditivos, quemaduras, hemorragia, incluso puede ocasionar una amputación.

Además de esto pueden ocasionar un incendio en casa habitación, incendio en lote baldío, así como el daño que ocasionan a las mascotas.

Señaló que los juegos pirotécnicos son hechos de manera artesanal, por lo que existe alta probabilidad de que alguno falle, incluso se han detectado artículos que no requieren de un detonante para explotar, simplemente con el calor que se genera en la cajuela del carro podría activar el artefacto.

Es por ello que llamó a la población a tomar precauciones y evitar el uso de pirotécnica en las fiestas de fin de año.