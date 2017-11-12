Venden taqueros carne de caballo

El constante robo de caballos y burros en la región, eleva la sospecha de venta de este tipo de carne en puestos de tacos callejeros de Monclova, así como su envío a otros estados vecinos donde se carece de cualquier tipo de regulación sanitaria, reconoció Arturo Valdez, miembro de la Unión Ganadera.

Manifestó que no existe otra explicación lógica luego del constante robo de caballos que prácticamente desaparecen de los corrales y no los vuelven a ver jamás.

Otra de hipótesis entre los ganaderos es que los caballos robados son destazados y enviados de inmediato para su venta en los estados vecinos de Nuevo León y Zacatecas, donde ni siquiera se pide factura o documentación para venderlos allá.

“Aquí no hay cultura en el consumo de carne de caballo, pero si te la sirven revuelta con carne de res, no cualquiera puede identificar la diferencia”, indicó.

Reconoció que hubo una temporada con decenas de casos, incluso caballos que eran destazados en las mismas brechas, por fortuna la seguridad estatal ha frenado este delito.

“La carne de caballo es más barata que la de res, por eso la combinan con cebo de res y la disfrazan, pierde el sabor la carne de caballo y pareciera que es solo de res, así la venden, la carne de equino es pura pulpa por eso en carne molida ni se distingue y es donde más se consume”, comentó.

Señaló que la implementación del operativo en Castaños por parte de autoridades municipales y estatales ha ayudado mucho a disminuir el robo, pero jamás se aclaró a dónde iba a parar tanto caballo desaparecido.

“Un caballo tiene un costo de 5 a 7 mil pesos, es un robo considerable, quienes tienen ese tipo de animales siguen con la costumbre de dejarlos atados en las orillas de las calles, al ser mansos se los llevan más fácilmente”.

CARNE DE CABALLO NO ESTÁ PROHIBIDA

Al respecto autoridades sanitarias aclaran que la venta de carne de caballo para consumo humano no está prohibida, lo indebido es engañar al consumidor haciéndole creer que compran res, pero reciben caballo pagando “gato por liebre”.

Rosa Nilda Arocha Méndez Jefa de la Jurisdicción Sanitaria señaló que actualmente no existe en la región ningún establecimiento autorizado para la venta de caballo, pero no porque sea delito sino por la poca demanda.

Precisó que consumir carne de caballo, no implica ningún riesgo para la salud, pero el consumidor debe ser informado claramente de lo que está comprando.

“Algunas personas han consumido este tipo de carne y ni siquiera se han dado cuenta, la carne de equino que es más económica, aunque de menor calidad, combinada con la carne de res o la molida, toma otro sabor, un sabor disfrazado, difícil de identificarlo”.

Generalmente la carne de equino se comercializa más en carne seca que es muy utilizada para hacer machacado incluso también la de burro y en el mismo empaque se menciona que es de caballo o burro, pero a pocos les interesa leer el empaque.

La doctora Arocha Méndez habló de las características de la carne de equino su color, la dureza y su sabor es muy diferente, pero pocas son las personas que conocen de las distintas carnes para el consumo.

Mencionó que hace aproximadamente 30 años había un establecimiento ubicado en los límites de Monclova y Frontera que estaba autorizado para la venta de caballo.

“Mientras se anuncie lo que están vendiendo, no hay problema, malo cuando se falsea la información, cuando se tiene en venta carne fresca y dicen que es de res cuando en realidad es de caballo, es un fraude, mientras se exhiba como es realmente no hay problema”, señaló la doctora.

Mencionó que tratándose de un fraude si amerita una sanción de acuerdo a la gravedad.

Comentó que incluso cualquier animal se puede consumir mientras este se encuentre sano, como sucede en otros países en donde hasta se consume la carne de perro y gato.

Incluso comentó que existen cadenas restauranteras en el País que usan carne de ratas en hamburguesas, pero se trata de ratas de granja que están bien cuidadas, limpias, sanas y vacunadas, aunque el sabor es similar a la de res.

RESTAURANTES FORMALES NO VENDEN CARNE DE CABALLO

Andrés Flores Ramírez coordinación de Regulación Sanitaria señaló que dos veces por año se inspeccionan los establecimientos dedicados a la venta de carne, esto incluye carnicerías, restaurantes y no se ha detectado engaño.

Señala que si se quiere instalar un establecimiento, se obtiene un aviso de funcionamiento para la venta de carne de caballo y la gente la compra, no hay problema.

“No está prohibido ni se tiene ningún problema, el problema en los establecimientos es que tiene un permiso para venta de carne de res, cerdo, pollo y pueden vender ese tipo de carne que en realidad no es dañina, pero deben decir que es de caballo”.

Comentó que el año pasado se presentó una situación, la Policía Federal pidió la intervención de autoridades de salud para verificar un camión que venía de un rastro TIF en la ciudad de Nueva Rosita, traían canales de carne de caballo, no hubo problema porque tenían todo en orden, se dirigían a Monterrey para carne seca.

La carnicería San Antonio fue revisada por la Jurisdicción Sanitaria, encontraron carnes en buen estado con facturas, no se les encontró irregularidad, posteriormente se dio a conocer que los trabajadores estaban actuando de manera ilegal y que los propietarios de la carnicería ni siquiera estaban enterados, tiempo después el establecimiento cerró.

Cuando realizan verificación en carnicerías, restaurantes y vendedores ambulantes y semifijos revisan que la carne esté en buenas condiciones y cumpla con los requisitos sanitarios, el primero de ellos es la rastreabilidad del producto, es decir que por medio de facturas o documentos oficiales comprueben donde compraron la carne.

Revisan además la coloración y el olor, aunque la carne puede ser legal y contar con factura pero si el producto se encuentra en malas condiciones se destruye y se sanciona al comerciante.

Posteriormente revisan la limpieza del lugar, las vitrinas correctas, congeladores funcionando, que la mercancía no esté amontonada en los mostradores y la higiene de los trabajadores.

Andrés Flores Ramírez señaló que actualmente las carnicerías ya no compran animales, compran canales, van al rastro para adquirirlas o lo hacen con compañías que les venden la canal y se les pide factura.

Restaurantes también son inspeccionados, este año se enviaron más de 350 muestras de alimentos al laboratorio estatal todos los alimentos incluyendo la carne que pudiera causar un problema de salud pública, no se detectó problema alguno.