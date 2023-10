Veneran miles a San Judas Tadeo

FRONTERA COAH-. Miles de personas acudieron a venerar a San Judas Tadeo a la capilla del Ejido 8 de Enero, acudió gente de muchas partes del país, peregrinos y familias completas que tiene una fe inquebrantable con este santo al que acuden cuando parece ser que no hay solución es "El Santo Patrono de las Causas perdidas".

Desde las 4:00 am empezó a llegar la gente, para entonces ya había en el lugar dos familias que se quedaron sentados hasta al amanecer, justo a las 5:30 am llegó la primera peregrinación y la primer danza, los fieles católicos esperan con mucha paciencia este día especial para visitar y celebrar a quien fue uno de los doce apóstoles de Jesús.

Mucha gente originaria de los municipio de la Región pero que radica en ciudades como Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe acude exclusivamente a la capilla de San Judas Tadeo.

Los seguidores del santo se alegran compartiendo alimentos, tamales, frijoles, ensalada, sándwich, empanadas, recuerdos, oraciones, este día también es aprovechado por comerciantes y los propietarios de juegos mecánicos que se instalan en el lugar para realizar sus ventas.

Una noche antes hubo una llovizna y lejos de irse la gente seguían llegando con niños pequeños, quizás producto de su devoción de sus promesas y peticiones.

Son muchos los danzantes que llegan hasta el lugar con sus tradicionales vestimentas, nahuillas, huaraches, plumas, penachos, huipiles, guajes y nada puede faltar pero lo principal es el amor, el respeto y la devoción que le tienen al santo.

Al lugar también acuden mariachis a entonar las mañanitas, además de familias completas a entregar reliquias, una forma de agradecer al santo las bendiciones, los milagros realizados, como lo es el caso de Edgar Eduardo Delgado Armendáriz de Asadero El Popeye, quien aseguró que San Judas Tadeo les ha dado prosperidad en su negocio ubicado en Hipódromo en Monclova.

Toda la familia vive de esto y toda la familia, hermanos, hijos, primos todos se unen en esta bonita causa, se hacían filas y filas de personas esperando por obtener un lonche de carne de trompo.

"Es dar algo de lo mucho que se nos da en todo el año, mi devoción viene de familia, es muy bonito, muy bonito, aquí estamos y seguiremos, tenemos 10 años ya viniendo", señaló.

Llama la atención la gente que al llegar a la capilla se hinca y que incluso no pueden evitar derramar las lágrimas, como lo fue el caso de Aurelia Urbina Rodríguez de la colonia Bellavista en Frontera quien mencionó que siempre le ha tenido fe porque le ha hecho muchos milagros.

"Soy muy devota de San Judas Tadeo, en el nombre de Jesús, no puedo decir pero muchos de esos milagros me llegan al corazón, yo le compro su veladora, le hago su oración, agarro la biblia, le rezo y para mí es mucho, tengo muchísimos años, empecé desde pequeña cuando yo estaba recién casada, no tenía familia aun ahí le pedí a San Judas que sí tenía hijas no sufrieran lo que yo sufrí, vendito Dios y a San Judas Tadeo mis hijas no sufren económicamente", comentó.

Es así como mucha gente agradece por todo, por tanto, la iglesia católica lo honra y lo invoca universalmente como el parón de los casos difíciles y desesperados.