Trabajadores de AHMSA Alerta Ante Posible Venta de Activos

Ante la información que circula en redes sociales respecto a que la jueza encargada del proceso de Altos Hornos de México (AHMSA) supuestamente autorizó a la empresa Nippon Steel promover la venta de activos de la siderúrgica, el ex trabajador Hervey Valenzuela señaló que, hasta el momento, dicha versión no ha sido confirmada de manera oficial.

Valenzuela detalló que hace dos semanas el síndico Víctor Manuel Aguilera presentó una solicitud para que una empresa externa pudiera encargarse de la venta de activos, la cual fue rechazada por la jueza que lleva el caso. "Tenemos entendido que el único que puede vender es el síndico; ahora, si la jueza autoriza a esta empresa que venda, ¿con qué dinero se le va a pagar a los trabajadores?", cuestionó.

El ex trabajador advirtió que los extrabajadores permanecerán atentos a cualquier intento de disponer de bienes de la siderúrgica y reiteró que no permitirán que se saque maquinaria o infraestructura sin que existan acuerdos claros. "Que quede muy claro: no vamos a dejar que nadie saque nada. Y al momento que quieran sacar algo, no queremos llegar a un enfrentamiento", enfatizó.

La versión que se difunde en redes señala que la jueza ya tiene en su poder la propuesta realizada por la asesora de la recién creada tercer mayor siderúrgica del mundo, Nippon Steel, para promover la venta de los activos de AHMSA. Se menciona que la firma involucrada sería Teneo, con sede en Nueva York, propiedad del fondo de inversión CVC Capital, el cual cuenta con participación en más de 140 empresas y una cartera que supera los 200 mil millones de euros.

Por ahora, los trabajadores permanecen en alerta ante la posibilidad de que estas gestiones avancen, mientras se espera un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la presunta autorización judicial.