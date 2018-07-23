Vetarán taxistas colonias de riesgo

Ante el riesgo que representa brindar servicio nocturno, taxistas de la línea Premier, evitarán ingresar a las colonias Colinas de Santiago, Otilio Montaño y 21 de Marzo al oriente de la ciudad, indicó Javier Hernández del Ángel, titular de la CTM.

En entrevista detalló: “Nos han apedreado unidades debido a la inseguridad”.

Titular de Confederación Transportistas CTM, Javier Hernández del Ángel.

Luego de haber declarado que presumiblemente taxistas ya no brindarían el servicio por las noches, aseguró: “Eso es un decir pero llevarlo a la práctica tenemos que pensarlo bien no podemos dejar a la gente sin transporte en la noche, hay mucha gente que nos solicita de empresas y tenemos que darle servicio”.

“Nosotros recomendamos a los choferes que analicen bien a quién suben, sin son chamacos jóvenes no los suban por ganarse 30 pesos, por el riesgo que representa”.

Dijo hay colonias muy conflictivas pero ante la necesidad del chofer lo hace entrar a esos sectores.

“Son pocos los choferes que trabajan por las noches pero sí les han quitado 200 o 300 pesos, no les hacen nada pero sí les quitan lo poco que sacan”.

Finalmente dijo no les gusta perder el tiempo con el Alcalde o autoridades policiacas para exigir seguridad, añadió, no prestan atención y la inseguridad se eleva día con día.