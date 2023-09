Víctimas de un conflicto ajeno

Trabajadores de AHMSA quedaron atrapados en el conflicto de dos personas, Alonso Ancira y Andrés Manuel López Obrador, en donde son los que se llevan la peor parte ante la falta de pagos.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático comentó que difícilmente se realizaría el pago de los trabajadores como lo dijo el ex Presidente del Consejo Administrativo, ya que condicionó el pago a que el Presidente de la República recibiera a los inversionistas interesados.

Alonso Ancira señaló que el pago dependía de la disposición del Gobierno Federal, el cual no mostró disposición para avanzar en el tema.

Los trabajadores quedaron en medio de una disputa, sin que se realicen los pagos, sin que se reactive la empresa y sin que se tenga información concreta.

Señaló que el trabajador lo que quiere es que se les diga si la empresa va a funcionar o no, que se le vea reflejado el pago de las nóminas y prestaciones pendientes y que no se prometa una fecha de pago.

"No queremos que como trabajadores ni Ancira, ni el Gobierno Federal nos dejen en el limbo, que nos digan algo en concreto, que nos digan qué día va a haber pagos, sin que tengamos que depender de uno o de otro".

Indicó que por más que lo digan, ni Alonso Ancira, ni el Presidente de la República se pondrán en los zapatos de los trabajadores, porque ellos no tienen necesidades.

La solución para el problema de la empresa y el pago de los trabajadores está en San Antonio y en Palacio Nacional, por lo que hace un llamado para que se llegue a un acuerdo en favor de los trabajadores.

"Ancira dice que ya no está (Presidente), que ya se fue, que ya se retiró, el Presidente (AMLO), dice que ahí está y en medio de todo esto estamos nosotros hasta que uno de los dos de su brazo a torcer o diga la verdad vamos a estar así, ya no se puede, que nos digan si AHMSA trabaja o no trabaja y ya", indicó.