Video no demuestra que fue Dagoberto

Los últimos minutos de vida de José Fidencio Borrego Ledezma, quedaron grabados por las cámaras de seguridad de una vulcanizadora de la avenida Las Torres, sin embargo, no son pruebas suficientes para incriminar al “Dago” como su asesino.

Así lo dio a conocer una fuente de la Fiscalía General del Estado, allegada al caso del asesinato del joven de 17 años.

Esto debido a la mala calidad de la grabación dónde por dichas causas no se aprecian tatuajes, ni mucho menos la identidad del homicida.

En la cinta se observa al joven caminando por el camellón central mentiras que corriendo velozmente, detrás de él, se aproxima rápidamente un tipo menos corpulento que Dagoberto Treviño Villa.

Además dio a conocer que José Fidencio nunca se da cuenta de la presencia de su verdugo, quien al alcanzarlo, saca el arma y le dispara por la espalda, justo en la cabeza, para luego regresar corriendo.

En el video queda claro que el asesino fue muy ágil, debido a su buena condición física, ya que todo ocurrió en minutos, por lo que la grabación no es suficiente para determinar qué

“El Dago” es el homicida, ya que el presunto, en apariencia, no parece tener esa condición física.

Mientras tanto, Treviño Villa actualmente se encuentra detenido en las celdas del C4, en espera de otra audiencia, ya que según existen testigos que lo señalan como el homicida de Borrego Ledezma.