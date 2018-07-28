Video pone en duda “tortura” policiaca

Aunque a lo largo de varios días se ha montado una campaña para denunciar una supuesta “tortura” policiaca, un video exhibido en redes ayer, pone en duda la versión de Yahir Abdiel Córdoba Hernández, quien recibió una paliza a manos de sus vecinos y no de los uniformados.

En el video se exhibe la riña ocurrida el miércoles 18 de julio en la colonia Margarito Silva y según el quejoso, los policías lo torturaron al momento de su detención.

En la imagen se aprecia a Yahír Córdoba repartiendo golpes a un policía y sus vecinos que le responden de la misma manera.

Video pone en duda supuesta tortura policiaca.

El hecho se registró en la calle Francisco Murguía con Pablo González en el domicilio marcado con el número 2104 de la colonia Margarito Silva.

En ese momento se dio la detención de José Manuel García Olveda, Petra Olveda González, Isaura García Olveda, y Yahir Córdova Hernández, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público el 18 de julio, por lesiones dolosas y lo que resulte en perjuicios de un elemento municipal.

El oficial responde el nombre de Arturo Martínez, apodado "El Munra", y en el video se muestra donde Yahír le tiró patadas al uniformado además de que lo tumba al piso y lo agarra a patadas, pero después se vio la detención del rijoso.

Desde esa fecha el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos, pero con esta nueva prueba que será presentada ante las autoridades competentes, cambia la versión de los hechos en la primera declaración del obrero.